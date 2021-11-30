Sınav Nedeniyle Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması Hakkında Bilgi Notu
ÖSYM Başkanlığı tarafından 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/14 İngilizce) 11 Aralık 2021 ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-ISG2) 12 Aralık 2021 tarihinde yapılacaktır.
ÖSYM Başkanlığı tarafından 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/14 İngilizce ) 11 Aralık 2021 ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-ISG2) 12 Aralık 2021 tarihinde yapılacaktır.
Sınava katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya T. C. Kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" ile 2 (iki) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni T. C. Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" verilecektir.
Bu nedenle? 11 Aralık 2021 Cumartesi 11. 00-13. 30 saatleri arasında Şişli İlçe Nüfus Müdürlüğü; 12 Aralık 2021 Pazar 07. 00-10. 00 saatleri arasında Beşiktaş ve Kadıköy İlçe Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacaktır.
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