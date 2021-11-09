Sınav Nedeniyle Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması Hakkında Bilgi Notu

ÖSYM Başkanlığı tarafından 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (2021 ALES/3) 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacaktır.

Sınava katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya T. C Kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" ile 2(iki) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni T. C. Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" verilecektir.

Bu nedenle? 21 Kasım 2021 tarihi ve 07. 00-10. 00 saatleri arasında Avcılar, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy, Kartal, Üsküdar İlçe Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacaktır.

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