Sınav Nedeniyle Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması Hakkında Bilgi Notu
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Sınav Nedeniyle Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması Hakkında Bilgi Notu

Sınav Nedeniyle Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması Hakkında Bilgi Notu
Habermetre - Haberler | Toplum

ÖSYM Başkanlığı tarafından 21 Ağustos 2021 tarihinde 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/11 İngilizce) ve 29 Ağustos 2021 tarihinde Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) Sınavının yapılacaktır.

ÖSYM Başkanlığı tarafından 21 Ağustos 2021 tarihinde 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/11 İngilizce) ve 29 Ağustos 2021 tarihinde Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) Sınavının yapılacaktır.

Sınava katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya T. C. Kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" ile 2 (iki) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni T. C. Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" verilecektir.

Bu nedenle? 21 Ağustos 2021 Cumartesi 11. 00-13. 30 ve 29 Ağustos 2021 Pazar 07. 00-10. 00 saatleri arasında Avcılar, Bahçelievler, Kadıköy, Kağıthane, Üsküdar İlçe Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacaktır.

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Kaynak: Habermetre

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