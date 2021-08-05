Sınav Nedeniyle Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması Hakkında Bilgi Notu
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Sınav Nedeniyle Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması Hakkında Bilgi Notu

Sınav Nedeniyle Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması Hakkında Bilgi Notu
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ÖSYM Başkanlığı tarafından 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı (2021-ÖABT) 15 Ağustos tarihinde yapılacaktır.

ÖSYM Başkanlığı tarafından 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı (2021-ÖABT) 15 Ağustos tarihinde yapılacaktır.

Sınava katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya T. C. Kimlik Kartı'nı kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" ile 2 (iki) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni T. C. Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" verilecektir.

Bu nedenle? 15 Ağustos Pazar günü 07. 00-10. 00 saatleri arasında Avcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Üsküdar İlçe Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacaktır.

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Kaynak: Habermetre

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