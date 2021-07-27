Sınav Nedeniyle Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması Hakkında Bilgi Notu
ÖSYM Başkanlığı tarafından 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) 1 Ağustos ile 7-8 Ağustos tarihinde yapılacaktır.
ÖSYM Başkanlığı tarafından 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) 1 Ağustos ile 7-8 Ağustos tarihinde yapılacaktır.
Sınava katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya T. C. Kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" ile 2 (iki) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni T. C. Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" verilecektir.
Bu nedenle? 01 Ağustos Pazar günü 07. 00-14. 30 saatleri arasında Avcılar, Bahçelievler, Büyükçekmece, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Ümraniye ve 7 Ağustos Cumartesi günü 07. 00-14. 30 saatleri arası ile 8 Ağustos Pazar günü 07. 00-10. 00 saatleri arasında Avcılar, Bahçelievler, Kadıköy İlçe Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacaktır.
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Kaynak: Habermetre