Sınav Nedeniyle Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması Hakkında Bilgi Notu

ÖSYM Başkanlığı tarafından 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) 1 Ağustos ile 7-8 Ağustos tarihinde yapılacaktır.

ÖSYM Başkanlığı tarafından 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) 1 Ağustos ile 7-8 Ağustos tarihinde yapılacaktır.

Sınava katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya T. C. Kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" ile 2 (iki) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni T. C. Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" verilecektir.

Bu nedenle? 01 Ağustos Pazar günü 07. 00-14. 30 saatleri arasında Avcılar, Bahçelievler, Büyükçekmece, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Ümraniye ve 7 Ağustos Cumartesi günü 07. 00-14. 30 saatleri arası ile 8 Ağustos Pazar günü 07. 00-10. 00 saatleri arasında Avcılar, Bahçelievler, Kadıköy İlçe Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacaktır.

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Kaynak: Habermetre