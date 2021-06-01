Sınav Nedeniyle Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması Hakkında Bilgi Notu

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından merkezi sistem sınavlarından olan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (LGS), 6 Haziran 2021 Pazar günü, birinci oturumu 09. 30'da ikinci oturumu 11.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından merkezi sistem sınavlarından olan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (LGS), 6 Haziran 2021 Pazar günü, birinci oturumu 09. 30'da ikinci oturumu 11. 30'da olmak üzere iki oturum gerçekleştirilecektir.

Sınava katılacak öğrencilerden, kayıp veya değiştirme nedeniyle T. C. kimlik kartı almak için nüfus müdürlüklerine başvuranlara fotoğraflı, imzalı­mühürlü/barkodlu­karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenebilmesi ve MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan öğrencilerin bilgi güncellemesi işlemlerinin yapılabilmesi için 5­6 Haziran 2021 tarihlerinde sınavın başlama saati öncesinden sınav sonuna kadar İlimiz il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulundurulacaktır.

Kaynak: Habermetre