Sınav merkezleri dezenfekte ediliyor
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Sınav merkezleri dezenfekte ediliyor

Sınav merkezleri dezenfekte ediliyor Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri tarafından sınav merkezi okullar dezenfekte ediliyor.

12.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:15

Sınav merkezleri dezenfekte ediliyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri tarafından sınav merkezi okullar dezenfekte ediliyor.

14 Haziran tarihinde yapılacak Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 20 Haziran'da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı ve 27-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavları öncesi sınav merkezi okullar dezenfekte ediliyor.

Sınav öncesi öğrencilerin huzurlu güvenli ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde sınava girmelerini sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Veteriner İşleri Müdürü İsmail Atlı, il merkezinde yaklaşık 150 okulda dezenfekte seferberliği başlattıklarını söyledi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatlarıyla başlatılan çalışmaların üç ekip halinde devam ettiğini ifade eden İsmail Atlı, "Önümüzdeki günlerde yapılacak Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme, Liselere ve üniversite sınavlarına katılacak öğrencilerimizin sınav merkezlerini titizlikle dezenfekte ediyoruz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz sınavlarına konsantre olmaları. Gerek belediyemizin gerçekleştirdiği dezenfekte çalışması gerekse Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumların aldığı önlemlerle sınavlar inşallah en güvenli şekilde gerçekleştirilecektir" dedi.

Sınav merkezleri dezenfekte ediliyor

Kaynak: İHA

Manşet

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