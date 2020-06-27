Sınav merkezini bulamayan adayın yardımına polis yetişti
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Sınav merkezini bulamayan adayın yardımına polis yetişti

Sınav merkezini bulamayan adayın yardımına polis yetişti Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavında gireceği sınav merkezini bulmayarak paniğe kapılan adayın yardımına devriye gezen motorize polis ekibi yetişerek adaya okula kadar öncülük etti.

27.06.2020 17:44 | Son Güncelleme: 27.06.2020 18:40

Sınav merkezini bulamayan adayın yardımına polis yetişti

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavında gireceği sınav merkezini bulmayarak paniğe kapılan adayın yardımına devriye gezen motorize polis ekibi yetişerek adaya okula kadar öncülük etti.

Kızıltepe İlçe Devlet Hastanesi civarında YKS'ye gireceği okulu uzun süre arayan ancak bulmayan Ozan Kaya'nın yardımına Trafik Büro Amirliğinde görevli polis ekibi yetişti. Sınava gireceği okulu bulmayarak paniğe kapılan Kaya, bölgede devriye yapan polislerden yardım istedi. Sınava yetişmem korkusuyla büyük bir panik yaşayan Kaya'yı sakinleştiren polis ekipleri, Kaya'ya sınava gireceği Özcan Yıldız Anadolu Lisesine kadar öncülük ederek sınava yetiştirdi.

Sınava yetişmenin mutluluğunu yaşayan Kaya, polis memuruna koşarak elini öpmeye çalıştı, yaşanan duygusal anlar ise polisin kask kamerasınca kaydedildi.

Sınav merkezini bulamayan adayın yardımına polis yetişti

Kaynak: İHA

Manşet

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