Sınav merkezine son saniyede alkışlar arasında girdi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birinci oturumu için sınav merkezine kapılar kapanmaya saniyeler kala yetişen bir aday, vatandaşların alkışları arasında sınav merkezine girdi.

YKS'ye Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü'nde girecek adaylar trafiğe takılmamak için sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Kampüs içerisinde trafiğin yoğun olduğu gözlenirken, Fen-Edebiyat Fakültesinde sınava girecek olan adaylar fakülte etrafında velileri ve yakınlarıyla birlikte fakülte etrafında beklemeye başladı. Bazı adayların heyecanlı olduğu gözlenirken, saatler 09.00'u gösterdiğinde sınav görevlilerince kapılar açılarak adaylar içeri alınmaya başlandı. Öğrenciler, görevlilerce üst aramasından geçirilerek sınıflara alındı.

"Hadi koş"

Saatler 09.59'u gösterdiğinde ise bir kadın aday koşarak sınav merkezine gelmeye başladı. Bu sırada dışarıda bekleyen vatandaşlar ise adaya moral vermek için adayı "Hadi koş" diyerek alkışladı. Aday alkışlar içerisinde kapılar kapanmaya saniyeler kala sınav merkezine alındı. Sonrasında ise görevlilerce kapılar kapandı.

Sınav başladıktan sonra adaylar sınıflarda ter dökerken veliler ise dışarıda heyecanla beklemeye başladı. Bazı vatandaşların ise Kur'an-ı Kerim okuduğu ve dua ettiği gözlendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA