Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

İlçemizde yapılacak olan YKS'nin başlangıcından bitimine kadar yürütülecek çalışmalar ile sınav sürecinin sorunsuz geçmesi için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü Sınav Kordinasyon Kurulu Toplantısı Kaymakamımız Nazlı Demir başkanlığında gerçekleştirildi.

İlçemizde yapılacak olan YKS'nin başlangıcından bitimine kadar yürütülecek çalışmalar ile sınav sürecinin sorunsuz geçmesi için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü Sınav Kordinasyon Kurulu Toplantısı Kaymakamımız Nazlı Demir başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaynak: Habermetre

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Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Haberler
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