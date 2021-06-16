Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

İlçemizde yapılacak olan YKS'nin başlangıcından bitimine kadar yürütülecek çalışmalar ile sınav sürecinin sorunsuz geçmesi için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü Sınav Kordinasyon Kurulu Toplantısı Kaymakamımız Nazlı Demir başkanlığında gerçekleştirildi.