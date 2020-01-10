Sınav Koleji basketbol takımı, bölge turnuvasında Diyarbakır'ı temsil edecek

10.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:26

Diyarbakır'da liseler arası düzenlenen basketbol turnuvasında şampiyon olan Sınav Koleji basketbol takımı, Diyarbakır'ı Siirt'te düzenlenecek bölge finallerinde temsil etmeye hak kazandı.



Diyarbakır'da 19 takımın katılımı ile liseler arası basketbol turnuvası düzenlendi. Yapılan müsabakalarda Sınav Koleji basketbol takımı 19 takımı geride bırakarak Siirt'te düzenlenecek olan bölge finallerinde Diyarbakır'ı temsil etmeye hak kazandı. Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Öztürk, il şampiyonu olan takım oyuncularını makamında ağırlayarak bölge finalleri için başarı dileklerinde bulundu. Öztürk, "Öğrencilerimizin hem akademik hem de sportif alanlarda başarılı olması sevindirici bir durum. Bu denli başarılı gençleri her zaman desteklemeye hazırız" dedi.



Takımın koçu Hasan Çelebi, elde ettikleri başarının tesadüf olmadığını, öğrencilerinin büyük özveri göstererek bu başarıyı elde ettiklerini ifade etti. Çelebi, "Bu takım çok büyük fedakarlıklarla kurulan bir takım. Sezon çalışmalarımıza haziran ayından itibaren başladık. 45 derece sıcakta çalıştık. Sezona başlarken amacımız Türkiye finallerine kalmaktı ve il şampiyonu olarak ilk adımı atmış olduk. Diyarbakır'da yaşayan birçok genç için büyük başarılar yaşamanın hayal olmadığını, azim ve çalışmayla her şeyin mümkün olduğunu öğretmeye çalıştık. Bu ekonomik krizde bile elini taşın altına koyan bu takımda benim kadar emeği olan antrenörlerimize, beni aileden biri olarak gören ve çocuklarını bana gözü kapalı emanet eden sporcu velilerine ve tabi ki de yıllardır haftada dört gün antrenman yapan ve terinin son damlasına kadar mücadele eden ve bize sayısız şampiyonluk getiren aslan sporcularıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA