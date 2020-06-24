Sınav kaygısı uyarısı
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Sınav kaygısı uyarısı

Üniversiteye giriş sınavına (YKS) sayılı günler kala Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Dr.

Sınav kaygısı uyarısı
24.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:19

Üniversiteye giriş sınavına (YKS) sayılı günler kala Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Damla Eyüboğlu, sınav kaygısı ile baş etmede yapılması gerekenleri anlattı:

Eyüpoğu, sınavın bütün gündemi meşgul etmemesi, hak ettiği kadar değer verilmesi gerektiğini anlattı. 'Ben bu sınav doğrultusunda değerliyim, sınavda ne kadar başarılı olursam o kadar iyi şeyleri hak ederim' yanılgısına düşülmemesi gerektiğini anlatan Dr. Öğretim Üyesi Damla Eyüboğlu "Tek bir hedefe odaklanılması sınavın devasa bir görünüm almasına yol açmakta. Bu nedenle sosyal yaşam aktiviteleri aksatılmamalı. Hayattan keyif alınmaması mutsuzluk oluşturur. Gençlerin duygu ve düşünceleri paylaşılmalı, kendilerini ifade etmelerine izin verilmeli. Söylem ve mesajların gençler tarafından nasıl alımlandığı analiz edilmeli. Kaygıyı artıran "ama"lı cümleler kullanılmamalı. Aileler "yanındayız, yeteri kadar çalışıyorsun, biz de payımıza düşeni yapıyoruz" rolünü benimsemeli. Akademik başarının tek başarı alanı olmadığı unutulmamalı. Sınav tek ölçüt olamaz. B ve C planları oluşturulmalı. Hayatta hiçbir şeyin gençlerin hayatlarından ve kendilerinden daha önemli olmadığı unutulmamalı." diye belirtti - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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