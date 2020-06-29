Sınav kağıtları heyecanlandırdı Malatya'da bir kavşakta üniversite sınav giriş kağıtları olduğu polise ihbar edildi.

Malatya'da bir kavşakta üniversite sınav giriş kağıtları olduğu polise ihbar edildi. Vatandaş, hafta sonu yapılan YKS sınav kağıtları olduğu tahmini üzerine polisi aradı. Ancak yapılan incelemede, eski sınav kağıtları olduğu anlaşıldı.

YKS sınav evraklarıyla ilgisi olmadığı anlaşıldı

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "28 Haziran 2020 günü saat: 19.20 sıralarında Malatya Emniyet Müdürlüğü 155'e gelen ihbarda İlimiz "Çöşnük kavşağı ile Battalgazi kavşağı arasında orta refüjde dökülen kağıtların sınav kağıtlarına benzediğinin" bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüzce inceleme yapıldı. Yapılan incelemde konunun Elazığ Fırat Üniversitesinin geri dönüşüm olarak ihale ettiği şirkete ait araçla ilimizden belirtilen mevkiiden geçerken üstü açık olması nedeniyle evrak dolu bir poşetin düştüğü, evrakların Fırat üniversitesinin geçmiş yıllara ait sınav kağıtları olduğu, ilgili Üniversite ve ihaleyi alan şirket ve araç sürücüsüne ulaşılarak teyit ve tespit edilmiş bazı medya kuruluş ve sosyal medya haberlerinde 28 Haziran 2020 tarihindeki sınavlarla ilgisi olabileceği şeklinde başlıklar görülmesi üzerine açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuş olup bahse konu araçtan düşen kağıtların 28 Haziran 2020 tarihinde yapılan YKS sınav ve sınav evraklarıyla ilgisi olmadığı anlaşılmıştır" denildi. - MALATYA

Kaynak: İHA