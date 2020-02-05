Sınav jokerlerine operasyon: 11 gözaltı
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Sınav jokerlerine operasyon: 11 gözaltı

Gaziantep'te sürücü belgesi sınavına başka şahısların yerine girmeye hazırlanan 11 kişi operasyon ile yakalandı.

05.02.2020 13:57 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:46
Sınav jokerlerine operasyon: 11 gözaltı

'te sürücü belgesi sınavına başka şahısların yerine girmeye hazırlanan 11 kişi operasyon ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yapılan sürücü belgesi sınavına başkalarının yerine girmeye hazırlanan ve joker olarak tabir edilen şahıslara operasyon düzenlendi. Sınavdan önce düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında şahısların kimliklerinin ayakkabıları ve çoraplarının arasından çıkması dikkat çekti.


Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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