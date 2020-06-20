Sınav heyecanıyla sosyal mesafeyi unuttular
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Sınav heyecanıyla sosyal mesafeyi unuttular

KARABÜK'te, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında çocuklarını sınav merkezlerine getiren veliler, heyecana kapılıp sosyal mesafeyi unuttu.

Sınav heyecanıyla sosyal mesafeyi unuttular
20.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:38

KARABÜK'te, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında çocuklarını sınav merkezlerine getiren veliler, heyecana kapılıp sosyal mesafeyi unuttu. Öğretmenler, okul dışına çıkarak, velileri sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda bilgilendirdi.

Karabük'te veliler, LGS'ye girecek çocuklarıyla birlikte erken saatte sınavın yapılacağı okullara geldi. Sınav öncesi öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak, okul girişinde el dezenfektanlarını kullandıktan sonra dağıtılan maskelerle tek tek salonlara alındı. Okul bahçesine alınmayan veliler ise sınav heyecanından sosyal mesafeyi unuttu.Okul önünde güvenliği sağlayan polisler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Erdal Üngören, velileri sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Veliler tüm uyarılara rağmen okul önündeki bahçe duvarında yan yana oturarak, çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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