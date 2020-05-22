Sınav günü nasıl beslenmeli?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sınav günü nasıl beslenmeli?

Çocuklarda ve gençlerde sınav dönemlerinin stresin ve kaygının en fazla olduğu dönemler olduğunu söyleyen Acıbadem Ankara Hastanesi Diyetisyeni Renan Güneş şu önerilerde bulunuyor.

Sınav günü nasıl beslenmeli?
22.05.2020 10:37 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:37

SINAVA SAYILI GÜNLER KALA BU BESİNLERE DİKKAT!

Hayatın devamlılığında etkili olan sınavlarda oluşan stres hemen hemen herkesin sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanılan stres, psikolojimiz üzerinde etkili olduğu gibi iştah üzerinde de etkili olabiliyor.

"Stres olduğunda iştah da çok etkilenir. Bunun sonucunda kişilerde öğünleri atlamak, konsantrasyon bozukluğu ve yeterli enerji alınmamasından dolayı halsizlik, performans düşüklüğü bazen de fazla besin alımından dolayı obezite görülebilir. Amaç her zaman olduğu gibi burada da çok önemli olan sağlıklı, dengeli ve düzenli beslenmedir.

besin değeri yüksek besinler tercih edilmeli

Belirli aralıklarla ana ve ara öğünleri tüketmek gerekiyor. Bu durum vücudun ritmini oluşturması için önemlidir. Düzenli beslenme konsantrasyonu artırır ve enerji seviyesini düzenler. C vitamini içeren çilek, kivi, portakal gibi meyveler ve E vitamini içeriği yüksek badem, ceviz, fındık gibi besinler, enerji vererek zihni açarlar. Enerji değeri yüksek besinler yerine besin değeri yüksek besinler tercih edilmelidir.

Kahvaltı şart

Örnek protein kaynağı yumurta, içerdiği kolinle zihinsel performansı artırır, hafızayı güçlendirir. Ayrıca tam tahıllı ekmek, yulaf gibi sağlıklı karbonhidratları kahvaltımızdan eksik etmemek gerekir.

Su içmeyi ihmal etmeyin

Vücudun en değerli gereksinimi olan susuz kalmak konsantrasyonu azaltır. Günde en az 10-12 bardak su tüketilmelidir. Vücudun tüm işlevleri doğru yerine getirmesi için suya ihtiyaç vardır. Susuz kalmak konsantrasyonu azaltır.

İyi ve kaliteli uyku çok önemli

İyi, yeterli ve kaliteli uyumamak, öğrenmeyi zorlaştırır konsantrasyonu azaltır, enerji düşüklüğü ve anksiyeteye sebep olabilir. Günde 7-8 saat kaliteli uyku beden ve zihin performansını artırır.

İşte zihin açan besinler

-Beyin işlevleri ve sinir sisteminde görev alan B grubu vitaminler,

-Omega 3 kaynağı olan balıklar,

-Tam tahıllı, çavdarlı ekmekler, yulaf gibi besinler

-Kuruyemişler (ceviz, badem, fındık, fıstık), keten tohumu,

-Süt ve süt ürünleri,

-Sebze ve meyveler özellikle C vitamini içeriği yüksek olanlar,

- Seratonin salgısını artıracağından kabızlık problemi yoksa, muzve potasyum kaynağı olduğundan tüketilebilir

-Yumurta,

-Çinko içeren kırmızı et, kurubaklagil gibi besinler,

-kırmızı lahana, brokoli, ıspanak gibi sebzeler,

-Yüksek kakao içeren bitter çikolata güçlü antioksidanlar içerir.Sınava hazırlık döneminde bağışıklık sisteminin güçlü olması, zihinsel ve bedensel performans için oldukça önemlidir.

Sınav günü ne yapmalıyız?

-Aşırı yağlı, tuzlu, baharatlı, besinler mide problemi yaratabileceğinden sınav günü ve önceki günde tüketilmemelidir.

-Şeker içeren besinler uyku getirebilir ve performansı düşürebilir o yüzden tüketilmemelidir.Sağlıklı karbonhidrat kaynakları tüketilebilir.

-Bazı bitki çayları, çay, kahve gibi içecekler, kafein içerikleri sebebiyle çarpıntı ve huzursuzluk yaratabilir. Ayrıca diüretik etkilerinden dolayı vücuttan su atımını artırarak sorun yaratabilir.

-Güne kahvaltı yapılarak başlanmalı, yumurta, az tuzlu ve az yağlı peynir, zeytin, tam tahıllı ekmek, ceviz, badem tüketilmelidir.

-Dışarda ve açıkta satılan yiyecekler tüketilmemelidir.

-Sınav günü daha önce denenmemiş besinler alerjiye sebep olabileceği için tüketilmemelidir.

-Süt içmek veya yoğurt yemek gaz problemi yaratabilir.Gaz problemi oluşturacak kurubaklagil, lahana, pırasa, bulgur pilavı, kısır gibi besinlerden uzak durulmalıdır.

-Sınav öncesi fazla sıvı alınmamalıdır.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı Haber
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak Haber
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Haber
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında Haber
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Haber
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı
Salgının 'sıfır noktası' olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı
Salgının "sıfır noktası" olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim
"Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim
Artvinli vatandaş, bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep telefonuna kaydetti
Artvinli vatandaş, bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep telefonuna kaydetti
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
Trump 'Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum' dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı
Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sezen Aksu Ersin Korkut Orhan Gencebay Bergüzar Korel
Spor Şenol Güneş Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Karar Bayram Antalya
Şu an buradasınız: Sınav günü nasıl beslenmeli? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 10:40:37. #1.15#
title