Sınav Duyurusu Yeni

Sınav Duyurusu

25-26 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak olan Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sınavları Görevli Başvuruları 12/12/2021 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular görevli işlemleri sisteminden yapılabilir. Tüm personelimize duyurulur.

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