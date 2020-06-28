Sınav çıkışı, kalem ve silgilerini ihtiyaç sahipleri için bağışladılar
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Sınav çıkışı, kalem ve silgilerini ihtiyaç sahipleri için bağışladılar

Sınav çıkışı, kalem ve silgilerini ihtiyaç sahipleri için bağışladılarVAN'ın Erciş ilçesinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ni (AYT) giren öğrenciler, sınav bitiminde kalem ve silgilerini bağışladı.

28.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:10

Sınav çıkışı, kalem ve silgilerini ihtiyaç sahipleri için bağışladılar

VAN'ın Erciş ilçesinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ni (AYT) giren öğrenciler, sınav bitiminde kalem ve silgilerini bağışladı. Toplanan kalem ve silgiler, kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak. Van'da üniversite adayları ve ailelerinin, YKS'nin ikinci oturumu olan AYT heyecanı başladı. Saat 10.15'te başlayan sınav, 180 dakika sürdü. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Van'ın Erciş ilçesinde sınavdan çıkan öğrenciler, Gençlik Merkezi'nin yürüttüğü Genç Dönüşüm Projesi'ne, Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine bırakılan kutulara kalem ve silgilerini atarak destek oldu. Toplanan kalem ve silgiler, kırsal mahallelerde maddi durumu iyi olmayan öğrencilere dağıtılacak.

Erciş Gençlik Merkezi çalışanı Taha Demir, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü projeye destek için böyle bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Bizler, sınavdan çıkan öğrencilerden kalem ve silgi talep ettik. Bu kalem ve silgileri Genç Dönüşüm Projesi kapsamında, kırsal mahallelerdeki okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize vereceğiz" dedi.

Sınav çıkışı, kalem ve silgilerini ihtiyaç sahipleri için bağışladılar

Kaynak: DHA

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