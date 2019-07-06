Sınav çıkışı darbedilen genç yaralandı
Adıyaman'da sınav çıkışında darbedilen 19 yaşındaki genç yaralandı.
Adıyaman'da sınav çıkışında darbedilen 19 yaşındaki genç yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Açıköğretim Lisesi Sınavı'na giren M.F.Ç. (19), sınav çıkışında kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin saldırısına uğradı.
Şüpheliler tarafından darbedilen M.F.Ç, 112 Acil Servis ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Gencin sağlık durumunun iyi olduğu, saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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