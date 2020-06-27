Sınav başladı, Aydın sessizliğe büründü
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Sınav başladı, Aydın sessizliğe büründü

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Aydın sessizliğe büründü.

Sınav başladı, Aydın sessizliğe büründü
27.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:37

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Aydın sessizliğe büründü.

Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği YKS sınavı saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bugün sabah saat 09.00'da başlayan yasak sonrasında Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de sokaklar boş kaldı, şehir adeta sessizliğe büründü. Oluşabilecek yoğunluğu ve salgının bulaşma riskini azaltmak amacıyla ülke geneli uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00'te sona erecek. Sınavın ikinci ve üçüncü oturumu dolayısıyla Pazar günü de devam edecek olan kısıtlama sabah 09.00'da başlayacak ve akşam üzeri 18.00'de bitecek.

Sınav bölgelerinde yoğunluk oluştu

Okul çevresinden uzaklaşmamak kaydı ile kısıtlamadan muaf olan öğrenci velileri, okul bölgesinde yoğunluğa neden oldu. Maske kulllanımı ve sosyal mesafe kuralları gereği tüm önlemlerini alan emniyet ve zabıta ekipleri, sık sık velilere uyarılarda bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Manşet

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