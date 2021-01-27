"Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü" sahibini buldu
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"Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü" sahibini buldu

27.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:41

Mersin'de geçen yıl 100 yaşında vefat eden avukat ve yazar Şinasi Develi anısına Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü"ne değer bulunan yazar Turan Ali Çağlar ödülünü törenle aldı.

Mersin'de geçen yıl 100 yaşında vefat eden avukat ve yazar Şinasi Develi anısına Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü"ne değer bulunan yazar Turan Ali Çağlar ödülünü törenle aldı.

Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in elinden alan Çağlar, ödülün çok değerli olduğunu söyledi.

Sanata yönelik çalışmaların artırılmasını istediğini ifade eden Çağlar, kent değerlerinin dünyaya ancak sanatla duyurulabileceğini aktardı.

Başkan Seçer de avukat ve yazar Şinasi Develi'nin kent için çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Törene, bazı ilçe belediye başkanları ve çok sayıda yazar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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