Sinar Mas, Kurucusu Eka Tjipta Widjaja'nın Yasını Tutuyor

Sinar Mas ailesi, tüm yöneticileri, çalışanları ve görevlileriyle birlikte grubun kurucusu Eka Tjipta Widjaja'nın cenazesine katıldı.

Bir çok sektörde faaliyet gösteren Sinar Mas ailesi tam kadro olarak, 26 Ocak Cumartesi günü Sinar Mas'ın kurucusu Eka Tjipta Widjaja'nın cenazesinde yer aldı. Eka Tjipta Widjaja 98 yaşında hayata gözlerini kapatırken Sinar Mas İdari Direktörü G Sulistiyanto, Widjaja'nın ölümünün yaş ve sağlık durumundan kaynaklandığını ifade etti.

Eka Tjipta Widjaja kimdir?

Sinar Mas, eskiden Oei Ek Tjhong olarak bilinen Eka Tjipta Widjaja'nın 3 Ekim 1983 tarihinde 15 yaşındayken Makassar, Güney Sulawesi'de bisikletiyle bisküvi ve şekerleme satmasıyla başladı.

Widjaja, ilköğretim eğitimini tamamladıktan sonra ailesi, işini ve diğerlerini yaşamının pusulası yaparak ve bütünlük, itibar ve sorumluluğa olan inancından yola çıkarak umut veya rüyaların başarılabilir olduğunu savunmuştur. Aynı değerler daha sonra Sinar Mas değerleri olan Bütünlük, Pozitif Tutum, Taahhüt, Sürekli Gelişim, Yenilikçilik ve Sadakate dönüştürülmüştür. - JAKARTA

Kaynak: İHA