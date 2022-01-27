Sinanpaşa'dan kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinanpaşa'dan kısa kısa

AA, Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Sinanpaşa'dan kısa kısa

Sinanpaşa Kaymakamı Zeynep Topcu, başkanlığında ilçe insan hakları kurulu toplantısı yapıldı.

SİNANPAŞA, AFYON (AA) - Sinanpaşa Kaymakamı Zeynep Topcu, başkanlığında ilçe insan hakları kurulu toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık binasında yapılan toplantıda, il ve ilçe insan hakları kurullarının kuruluş, görev ve çalışma esasları hakkında yönetmeliğin 14'üncü maddesi gereğince ilgili kararların alındığın bildirildi.

Sinanpaşa Kaymakamlığınca, Tokuşlar ile Tazlar köylerindeki belirli noktalara sokak ve yabani hayvanlara mama ve ot balyası bırakıldığı belirtildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

İnsan Hakları, Kaymakamlık, Sinanpaşa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title