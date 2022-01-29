Sinanpaşa'da sokak hayvanları ve kuşlar için yemleme çalışması yapıldı - Haberler
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Sinanpaşa'da sokak hayvanları ve kuşlar için yemleme çalışması yapıldı

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Sinanpaşa'da sokak hayvanları ve kuşlar için yemleme çalışması yapıldı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar, beslendi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar, beslendi.

Sinanpaşa Kaymakamlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü işbirliğiyle sokak hayvanları ve kuşlar için kent merkezi ve Tokuşlar köyündeki belirli noktalara mama ve yiyecek bırakıldı.

Yemleme çalışmalarına Sinanpaşa Kaymakamı Zeynep Topcu, DKMP Afyonkarahisar Şefi Mehmet Sonkaya ve kurum çalışanları ile güvenlik güçleri katıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sokak Hayvanları, Karahisar, Güncel, Haber

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