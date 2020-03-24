Sinanpaşa'da caddeler itfaiye araçları ile yıkandı Sinanpaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını dolayısıyla ilçedeki cadde ve sokaklarıitfaiye araçlarının püskürttüğü dezenfektan madde ile yıkadı.

Sinanpaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını dolayısıyla ilçedeki cadde ve sokaklarıitfaiye araçlarının püskürttüğü dezenfektan madde ile yıkadı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri özel kıyafetlerle ilçede bulunan cadde sokak ve iş yerlerinde dezenfektasyon işlemi yaptı.

Sinanpaşa Belediye Başkanı Erdal Karaman, dezenfeksiyon çalışmaları hakkında şunları kaydetti:

"Toplu ulaşım ve çocuk parkları başta olmak üzere gerekli olan yerlerde belediye personelimiz ile birlikte dezenfekte çalışmalarını titizlikle yapıyoruz. Endişelenmeden birlikte mücadele edeceğiz. Sinanpaşa Belediyesi olarak gerekli tedbir ve önlemleri aldık. Çok önemli olmadıkça vatandaşlarımız evden çıkmasın."

Kaynak: AA