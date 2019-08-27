Sinanbey Mahallesi'nde 20 araçlık otopark hizmete girdi

27.08.2019 16:07

Şehrin her yanında vatandaşların talepleri ile şekillenen iş süreçlerine imza atan İnegöl Belediyesi, sürdürülebilir trafik açısından şehrin önemli noktalarına otoparklar yapmaya, mevcuttaki alanların düzenlemelerine, vatandaşın ortak kullanım alanlarında görsel ve kullanışlı alternatifler sunmaya devam ediyor.

VATANDAŞIN KULLANIMINA SUNULDU

Araç sayısının her geçen gün arttığı göz önünde bulundurularak, park sorununa çözüm üretmek için düzenlemeler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Akhisar Mahallesi Emir Sokak'ta 82 araçlık otopark alanının açılışından sonra, bugün Sinanbey Mahallesi Gonca Sokak'ta 20 araçlık otopark alanının açılışı da gerçekleşti. Sinanbey Mahallesi'nde 600 m2 alanda yapılan çalışmada; otopark alanı, ağaçlık alan ve sert zemin tretuvar alanında düzenleme yapıldı. Yapılan kentsel düzenlemenin ardından çalışması tamamlanan alan vatandaşların kullanımına sunuldu.

KÜÇÜK DOKUNUŞLARLA BÜYÜK FARKINDALIKLAR OLUŞTURMALIYIZ

Değişen ve gelişen İnegöl'ün beklentilerine karşılık vermenin önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte yapımı tamamlanan otopark alanına ziyarette bulundu. Taban, inceleme sırasında İnegöl'ün çehresinin değişmesi, değişirken de vatandaşın beklentilerine cevap vermesi gerektiğini ifade ederek; "Çok değerli muhtarımı, çalışma arkadaşlarımı, değerli basın mensuplarımızı hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Sinanbey Mahallesi Gonca Sokak'tayız. Burada bildiğiniz gibi mevcutta otopark ve çocuk parkı uygulaması vardı. Ancak tabi kullanımıyla alakalı vatandaşlarımızın bize ilettiği, bizlerle paylaştığı bazı eksiklikler olduğunu biliyoruz. Bu talepler ve istekler üzerine çalışma yaptık. Hep söylüyoruz küçük dokunuşlarla büyük farkındalıklar oluşturmak, büyük farklar ortaya koymak gerekiyor. Dolayısıyla biz var olan alanın daha kullanışlı olması adına, burada vatandaşlarımızın arabalarını düzenli ve doğru bir şekilde park edebilmelerini sağlayabilmek adına düzenleme yapmış olduk" açıklasında bulundu.

YAPILAN İŞLERDE EN YÜKSEK FAYDAYI ELDE ETMEYİ AMAÇLIYORUZ

Yapılan alanda çocuk parkının güvenli hale getirilmesine de değinen Başkan Taban; "Zemininden ağaçlarına, tüm yeşil alan düzenlemelerine, giriş ve çıkışlarına kadar tüm alanı derleyip toparlamış olduk. Beraberinde de yan tarafındaki çocuk parkında çocuklarımızın yola ve araçların gezdiği alana çıkmadan, kendi oyun alanları içerisinde güvenli bir şekilde oynayabilmeleri adına bazı düzenlemeler yaptık. Tabi amacımız burada yapılmış olanı yıkmak dökmek asla değil, aksine kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanmak. Tabi yapılan işlerde de en yüksek performansı almak, en yüksek faydayı almak elde etmek. Bu maksatla bu dokunuşları yapmış bulunuyoruz. Bunları yaparken de vatandaşlarımızdan gelen istek ve talepler üzerine şekillendiriyoruz. Dolayısıyla bugün burada bu küçük dokunuşlarla bu hizmeti hayata geçirmiş olduk. Bununda aslında hep birlikte mutluluğunu heyecanını yaşamış oluyoruz. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bunun beraberinde mahalle sakinlerimizin de iyi günlerde kullanmalarını diliyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kaynak: Bültenler