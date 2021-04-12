Sinan Ulutürk, WAKO Avrupa şampiyonu oldu
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Sinan Ulutürk, WAKO Avrupa şampiyonu oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sinan Ulutürk, WAKO Avrupa şampiyonu oldu

Antalya'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası (Turkish Open) tamamlandı.

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Antalya'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası (Turkish Open) tamamlandı. Sinan Ulutürk, WAKO Avrupa şampiyonu oldu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 26 ülkeden yaklaşık 2300 sporcunun katıldığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası (Turkish Open) sona erdi. Sinan Ulutürk, 3 turda rakiplerini nakavt ile mağlup ederek finale yükseldi. 2 Türk sporcunun yarıştığı finalde Sinan Ulutürk, rakibi Semih Uslu'yu nakavt ederek 86 kiloda K1 branşında WAKO Avrupa Şampiyonu oldu. Kupasını almaya Türk Bayrağı ile çıkan başarılı sporcu, şampiyonada İstiklal Marşı'nı dinletti.

"BÜYÜK HEDEFLERİM VAR"Bu maça çok uzun bir süreçte hazırlandığını belirten Sinan Ulutürk, "WAKO şampiyonası gerçekten çok önemli bir organizasyondu. Türkiye'de olacak olması beni çok mutlu etti ve dünyanın birçok noktasından çok önemli sporcular gelmişti. Benim kategorimde de Gana'lı, Finlandiya'lı birçok sporcu vardı. Bunlara rağmen 4 maçımı da nakavt ile kazandım ve Türk Bayrağımızı dalgalandırarak, İstiklal Marşı'mızı çaldırdım. Bu turnuvada bende çok emeği olan hocam Cengiz Pank'a, Vedat Akbulut'a ve partilerim Mesut Gören ile Harun Gün'e çok teşekkür ediyorum. Hedeflerim büyük. Zaten profesyonel bir kariyerim var. Bundan sonra milli takımda WAKO'da dünya şampiyonasında da gereken her şeyi yapacağıma bütün Türk halkına söz veriyorum. Büyük hedeflerim var, daha büyük organizasyonlarda birincilikler elde edeceğim" diye konuştu.

 


Sinan Ulutürk, WAKO Avrupa şampiyonu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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