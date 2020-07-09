SİNAN ÖZEN'DEN NEVA BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA
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SİNAN ÖZEN'DEN NEVA BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Ünlü şarkıcı Sinan Özen, aylardır hastanede tedavi gören kızı Neva'nın sağlık durumu ile ilgili basın açıklaması yaptı.

SİNAN ÖZEN'DEN NEVA BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA
09.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:23

Ünlü şarkıcı Sinan Özen, aylardır hastanede tedavi gören kızı Neva'nın sağlık durumu ile ilgili basın açıklaması yaptı. 

Şarkıcı Sinan Özen ve 4 yıl önce evlendiği eşi Burcu Kartal'ın, Şubat ayında biri kız biri erkek ikiz bebekleri dünyaya geldi. Çift, prematüre doğan oğullarına Sanberk, kızlarına ise Neva isimlerini verdi. Doğumun ardından kızları Neva, ciddi bir bağırsak problemi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Özen ve doktorları, aylardır tedavisinin sürdüğü hastanede art arda operasyonlar geçiren Neva bebeğin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. 

"BİR ELMANIN YARISI BİZİMLE EVDE, DİĞER YARISI BURADA"Duygularını anlatan Özen, "Baba olarak duygularımı anlatmak tabii ki tarifi çok zor bir şey. Sevinçle hüznü bir arada yaşadık. Bir elmanın yarısı bizimle evde, diğer yarısı burada. Ama hocalarım o kadar alanlarında değerli ki, görüyorum burada da dünyada olan teknolojiler var ve yapılıyor. Şu anda araftayım diyebiliriz, bir taraftan sevinç bir taraftan hüzün. Rüya gibi. Umudumuzu hiç yitirmiyoruz. Salgın sürecinde göremedik, şimdi artık baba ile bir dokunarak, enerji paylaşmasını sağladılar. Her yolu deniyoruz" dedi. 

"KEŞKE YÜREĞİMİ, BAĞIRSAKLARIMI ÇIKARSAM DA ONUNKİLERLE DEĞİŞTİRSEM"Diğer çocuğu ve eşinin sağlık durumu ile ilgili ise Özen, "Diğer çocuğumun sağlık durumu iyi fakat annenin psikolojik sıkıntıları var. Takdir edersiniz ki, her şeyi ona göre kurgulamış. Bir yatak boş duruyor odada. O anları anlatmak çok zor. İnşallah hocalarımızın gösterdiği bu özveri başka bebeklere de ışık olur. Ben ve eşim masal okuyarak onu kuvözine koyuyoruz. Anne-baba diyaloğunu kesmiyoruz. Bu çok önemli. Yanına gittiğimde onunla sohbet ediyorum. Her yolu deniyorum. Yüreğimi, bağırsaklarımı çıkarsam onunkilerle değiştirsem keşke ama elimden bir şey gelmiyor. Göz temasıyla çok iyi anlaşıyoruz ama şu anda. Bakışlarıyla 'ben her şeye hazırım, güçlüyüm diyor'" şeklinde konuştu.  

"NE YAZIK Kİ BAĞIRSAĞI ÇALIŞMIYOR"

Neva bebeğin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Çocuk Cerrahı Prof. Dr. Burak Tander,  "Neva bebeğimizin ağır bir rahatsızlığı var. Bu rahatsızlık çok seyrek rastlanan bir bağırsak rahatsızlığı. Ne yazık ki bağırsağı çalışmıyor ve birkaç ameliyat geçirmesi ihtiyacı oldu. 2 tanesinde bağırsak delinmesi nedeniyle acil olarak tedavi etmek zorunda kaldık. Bu rahatsızlığın kesin tedavisini ne yazık ki modern tııp bilmiyor. Ancak modern tıbbın bildiği bazı tedavi yöntemleri var. onların tamamını uyguluyoruz. Bir ekip olarak çalışıyoruz. Bu ekibin ayrılmaz bir parçası tabii ki  Neva'nın annesi ve babası. Bu süreçte dirayetli ve işbirlikçi bir şekilde biz bilim insanlarına, biz hekimlere yardımcı oluyorlar. Eğer onlar olmasaydı bu noktaya bile gelemezdik" ifadelerini kullandı. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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