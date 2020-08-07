HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Sinan Ören'in yeni hedefi 400 metre engellide Türkiye rekoru

Mersin'de yapılacak Olimpik Deneme Yarışmaları'nda ter dökecek milli atlet Sinan Ören, 23 yaş altı erkekler 400 metre engelli kategorisinde Tuncay Örs'e ait 13 yıllık Türkiye rekorunu kırmayı hedefliyor.

Sinan Ören'in yeni hedefi 400 metre engellide Türkiye rekoru
07.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:24

Mersin'de yapılacak Olimpik Deneme Yarışmaları'nda ter dökecek milli atlet Sinan Ören, 23 yaş altı erkekler 400 metre engelli kategorisinde Tuncay Örs'e ait 13 yıllık Türkiye rekorunu kırmayı hedefliyor.

Ankara'da 18-19 Temmuz'da sezonun ilk açık saha yarışmalarının düzenlediği Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde mücadele eden 22 yaşındaki milli sporcu, olimpiyat üçüncüsü Yasmani Copello'nun da koştuğu 300 metre yarışını 32.46'lık derecesiyle kazandı.

Sinan Ören bu zamanıyla, dünya şampiyonu unvanına sahip Ramil Guliyev'in, İsveç'in Karlstad kentinden düzenlenen Folksam Grand Prix 2016 yarışlarındaki 32.61'lik Türkiye rekorunu geçmeyi başararak, yeni rekortmen oldu.

Derecesi aynı zamanda 23 yaş altı Türkiye rekoru olarak da kayıtlara geçen Sinan, büyük sevinç yaşadı.

Belarus'un Minsk kentinde 31 Temmuz- 2 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen Uluslarası Atletizm Yarışmaları'nda yarışan Sinan Ören, şampiyonanın ilk gününde 400 metre seçmesini 46.98 ile kazanıp, en iyi derecesini 47 saniyenin altına indirmeyi başardı.

Milli sporcu, organizasyonun ikinci gününde de derecesini 46.95'e çekerek iki kez PB (personal best) yapıp, şampiyonayı ikincilikle tamamladı.

Mersin'de 6-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Olimpik Deneme Yarışmaları'na katılacak Sinan, organizasyonun ikinci gününde 23 yaş altı erkekler 400 metre engelli kategorisinde Tuncay Örs'e ait 13 yıllık Türkiye rekorunu kırmayı hedefliyor.

Sinan Ören: "Ben inanıyorum ki çok iyi bir derece gelecek"

Milli atlet Sinan Ören, AA muhabirine, çok iyi bir sezon geçirdiğini anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini anlatan Sinan Ören, "Sezon istediğim gibi geçiyor. Planladığım strateji doğrultusunda ilerliyor ve hedeflerime ulaşıyorum." dedi.

Sinan, son dönemlerde yakaladığı çıkışla rekorlarla dolu bir sezon geçirdiğini belirterek, başarısının kendisine moral verdiğini aktardı.

Hedeflerini büyüterek yoluna devam ettiğini vurgulayan milli sporcu, şunları kaydetti:

"Sıradaki hedefim Mersin'de düzenlenecek Olimpik Deneme Yarışmaları'nda 400 metre engellide Tuncay Örs'e ait Türkiye rekorunu kırmak. Tuncay Örs'ün rekoru 50.70, ben en son 50.75 koşmuştum. Şu anki durumuma bakıldığında rekorun geleceğini görüyoruz. Rekoru kırmak için durmadan çalışıyorum. Ben inanıyorum ki çok iyi bir derece gelecek. Kendi şehrimdeyim, doğup büyüdüğüm topraklarda ev sahibiyim. Benim tam olarak kırmak istediğim rekor buydu. Rekor gelirse tüm sezonun stresini, baskısını üzerimden atıp, çok mutlu olacağım."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir Ekonomi
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Ons altın 2.075 dolarla rekor kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı Ekonomi
Ons altın 2.075 dolarla rekor kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi Magazin
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti Güncel
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım 3. Sayfa
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti Magazin
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Son Dakika: Normalleşme sürecinde sınıfta kaldık! 32 ilde toplam 83 yerleşim yeri karantinada
Son Dakika: Normalleşme sürecinde sınıfta kaldık! 32 ilde toplam 83 yerleşim yeri karantinada
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Güne yükselişle başlayan dolar 7,31 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,31 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
'İnek sağmaya gidiyorum' diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor
"İnek sağmaya gidiyorum" diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müjde Ar Ozan Güven Yeşim Salkım
Spor Jose Sosa Arda Turan Caner Erkin Fatih Terim Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Ağustos Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sinan Ören'in yeni hedefi 400 metre engellide Türkiye rekoru - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 11:24:03. #1.14#
title