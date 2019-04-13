Edirne'de, Mimar Sinan'ı anma etkinlikleri kapsamında "Sinan'ın İzinde" bisiklet turu düzenlendi.

Selimiye Meydanı Mimar Sinan Heykeli önünden başlayan bisiklet turuna, 50 bisikletçi katıldı.

Mimarlar Odası Edirne İl Temsilcisi Serap Kuru, burada yaptığı açıklamada, Mimar Sinan'ı ölümünün 431. yılında farklı etkinliklerle andıklarını söyledi.

Mimar Sinan'ın eserlerinin yaşadığı dönemin ekonomisinin, toplumsal yaşamının ve beğenilerinin yansıması olduğunu belirten Kuru, "Mimar Sinan, Türk kültür ve uygarlık tarihinin yetiştirdiği en büyük değerlerden biridir. Mimarbaşı olarak ömrünün sonuna kadar çalışması, yapıtlarının çoğunun 400 sene sonra bile hala ayakta duruyor ve kullanılıyor olması, Onun bir deha olduğunun kanıtıdır." dedi.

Tur kapsamında 50 bisikletli Selimiye Meydanı'ndan Meriç Nehri kenarındaki protokol evine kadar yaklaşık 5 kilometre pedal çevirdi.

Kaynak: AA