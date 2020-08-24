Sinan Gümüş ve Filip Novak sağlık kontrolünden geçti Fenerbahçe'nin yeni transferleri Sinan Gümüş ve Filip Novak, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Sinan Gümüş ve Filip Novak, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan Fenerbahçeli futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sarı-lacivertli futbolcuların sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA