Sinan Gümüş Umutlu





Fatih Terim'in gelişiyle forma için umutlanan Sinan Gümüş, "Herkese şans geleceğini düşünüyorum. Çünkü Fatih hoca öyle biri. Hep hazır olmak zorundasın" diye konuştu.



Galatasaraylı futbolcu, "Devre arası soyunma odasında hocamız bizi motive etti ve 2. yarı daha iyi bir futbol oynadık. Taraftar bizden desteğini esirgemesin. Biz onlara daha iyi bir Galatasaray izleteceğiz" dedi.



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