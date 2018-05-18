Sinan Engin'den Seda Sayan ve Eşinin Fotoğrafına İlk Yorum: Bunları Aşalım

Seda Sayan'ın eski kocası Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin'le dostluğu son dönemde magazin dünyasında çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Görüntü olarak da birbirine çok benzeyen bu iki kadının özel günlerde beraber yemeğe çıkması ve iki yakın dost olması görenleri şaşırtıyor.

BİR ARAYA GELİP FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Geçen pazar Anneler Günü'nde Seda Sayan eski eşi Sinan Engin'in son evliliğinden olan kızı Elif'i, Ayşe Engin de eşinin Seda Sayan'dan olan oğlu Oğulcan'ı yanına alarak çok özel bir fotoğraf çektirdi.

"BİZ BİRBİRİNİ ÇOK SEVEN İKİ KARDEŞİN ANNELERİYİZ"

Sosyal medyada tartışma konusu olan bu görüntüyü Ayşe Engin, Seda Sayan'ı öven şu notla paylaştı: "Bazı zihniyetler anlamakta zorlansa da, ilişkimize değişik manalar yüklemeye çalışsalar da biz birbirini çok seven iki kardeşin anneleriyiz ve sen benim için çok kıymetlisin, çok özelsin, her zaman da öyle kalacaksın."

"ARAMIZDA KÖTÜ BİR ŞEY YAŞANMADI"

Ayşe Engin'in yorumunu repost eden Seda Sayan da geçen hafta Posta gazetesine verdiği röportajda Ayşe Engin'le ilgili "Sinan ile Ayşe bizim ayrılığımızdan çok sonra evlendiler. Ayrılık sebebimiz o olmadığı için öyle kadınsal duygularımız olmadı. Aramızda hiç kötü bir şey yaşanmamıştır" dedi.

SİNAN ENGİN: KİMSENİN KİMSEDEN BEKLENTİSİ YOK

Sinan Engin, katıldığı söyleşide Seda Sayan ile Ayşe Engin'in arasındaki dostluk hakkında "Çocuklar olduğu zaman olaylar, her şey farklı gelişiyor. Şimdi benim kızım da 21 yaşında, o da öğrenci. Oğulcan yurtdışında okudu. Tembel. Yani onun şeyle falan alakası yok. Yani okulla mokulla falan filan.. Öyle gitti geldi. Okul bitti falan ama değil. Ama bir tanesi Türkiye birincisi. Galatasaray Hukuk'ta okuyor. Şimdi bunların ikisi sanki aynı anadan doğmuş kadar çok samimiler birbirleriyle. Ayşe ile çocukları için bir araya geliyorlar. Ayrıca da iyi de arkadaşlar. Kimsenin kimseden bir beklentisi yok ki. Yani benim ne hanımefendiden (Seda Sayan) beklentim var, ne onun benden var. Sadece çocuklarımız olduğu için birbirimizle görüşüyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Onun için çok şey değil ama yani biz hep beraber yemeğe de çıktık aslında. Ben o gün katılacaktım da maç vardı. Programım vardı. Ben de giderdim. Resme girerdim. Çok anormal bir şey değil. Bunlar yani dediğim gibi kimsenin kimseden bir beklentisi yok. Bunları aşmamız lazım. Şöyle olabilir mesela. O tablo olmasa emin olun yine ben oturmam o masaya. Evli olsa mesela denk getirmem" şeklinde konuştu.