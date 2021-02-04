Sinan Engin'den itiraf: Kılıbık bir adamım
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Sinan Engin'den itiraf: Kılıbık bir adamım

04.02.2021 08:52 | Son Güncelleme: 04.02.2021 08:56
Sinan Engin'den itiraf: Kılıbık bir adamım

BiPlayTv adlı YouTube kanalında yayınlanan "Setenay Cankat ile Kırmızı Alan" programının ilk konuğu Sinan Engin oldu.

BiPlayTv adlı YouTube kanalında yayınlanan "Setenay Cankat ile Kırmızı Alan" programının ilk konuğu Sinan Engin oldu. Setenay Cankat'ın sorularını yanıtlayan Engin, kılıbık bir adam olduğunu söyledi:

"Ben herkes gibi yaşıyorum, kılıbık bir adamım. Bir laf var; itaat et, rahat et derler ama nezaketsiz, egolu, saygısız adamı hiç sevmem."

"Kırgınlıklarınız var mı?" sorusuna ise Engin şöyle yanıt verdi:

"Kırgınlıklarım var. Sektördeki bazı insanlara kırgınım. Beşiktaş taraftarının belli bir kesimine kırılmıştım."

Programda Sergen Yalçın'a da sitem eden Engin, "Sergen'in yüzüne kimse bakmıyordu, o zaman İlhan Mansız fırtınası vardı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a ilk adını veren benim" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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