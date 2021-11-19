Sinan Emre Şekerci: Diş hekimliğinde mikroskop kullanımı artıyor

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte görülen alanı büyütmek amacı ile loupe ve mikroskop kullanımı da diş hekimlerinin kullanımına girdi. Özellikle 2.5, 3.5 ve 4.5 oranında büyütmeye sahip loupe gözlükler daha uygun fiyatlı olması nedeni ile diş hekimleri tarafından tercih edilmektedir.

Son 10 yıl içerisinde çalışma alanına entegre özel geliştirilmiş mikroskoplar da kullanıma girdi. Çok ince ve detaylı çalışma gerektiren işlerde restoratif ve endodontik tedavilerin uygulanmasında mikroskop artık daha sık tercih ediliyor. Her diş hekiminin çalıştığı yeri daha yakından görmek ve daha hassas tedaviler gerçekleştirmek istediğini belirten Diş Hekimi Sinan Emre Şekerci "Özellikle maliyet açısından büyük bir yatırım gerektirmesi nedeni ile mikroskop çoğu diş hekimi için halen erişilmesi güç bir ekipman. Mikroskoplar çok özel ve hassas cihazlar. Bazı mikroskoplar sunduğu özelliklere bağlı olarak o kadar yüksek fiyatlara çıkabiliyorlar ki neredeyse 1 mikroskobun maliyeti yeni bir klinik açılabilecek düzeylere ulaşıyor. Dolayısıyla çoğu hekim için alınacaklar listesinde son sıralarda yer alıyor. Halbuki görmediğimiz yeri tedavi edemeyeceğimiz için bize daha iyi görüş sunacak ekipmanların tedavinin kalitesi ve sonucu üzerinde çok etkili olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Mikroskop kullanımının da diğer tüm teknolojiler gibi bir öğrenme eğrisi vardır ve bu konuda eğitim ve uygulama çok önemlidir. Bu yüzden gerekli eğitimleri aldıktan sonra klinik rutinde mikroskop kullanımını artması tedavi sonuçlarına katkı sağlayacaktır. Ayrıca bir sorunu daha kısa sürede saptamak ve çözüme ulaştırmak söz konusu olduğunda hem hasta memnuniyeti artacak hem de gereksiz tekrarlı tedavi yapılmadığı için toplam maliyet düşecektir. Mikroskobun klinik pratikte çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Diş Hekimi Sinan Emre Şekerci "Mikroskop kullanmaya başladıktan sonra diğer büyütme cihazlarını kullanmaya ihtiyaç kalmadı ve neredeyse hiçbir tedaviyi ve kontrolü artık mikroskop kullanmadan yapmıyorum. Mikroskop bana çok daha ergonomik ve erişilebilir bir çalışma alanı sunuyor. Mikroskop bir diş hekiminin kendisine ve hastalarına yapacağı en iyi yatırımlardan biri" şeklinde konuştu.

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