Sinan Aygün CHP'den istifa etti
Haberler » Politika » Sinan Aygün CHP'den istifa etti - Haberler

Sinan Aygün CHP'den istifa etti

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, CHP üyeliğinden istifa etti.

30.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:24
Sinan Aygün CHP'den istifa etti

Eski CHP , CHP üyeliğinden istifa etti.

Edinilen bilgiye göre, Aygün istifa dilekçesini parti genel merkezine teslim etti.

CHP Ankara İl Başkanlığınca 22 Aralık'ta Aygün hakkında "inşaatlarıyla ilgili mahkeme kararlarını kendi mecrasından çıkararak kamuoyunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ve CHP'nin tartışılmasına neden olduğu" gerekçesiyle "kesin çıkarma" istemiyle disiplin soruşturması açılmıştı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler