Sinan Aygün CHP'den istifa etti

30.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:24

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, CHP üyeliğinden istifa etti.

Edinilen bilgiye göre, Aygün istifa dilekçesini parti genel merkezine teslim etti.

CHP Ankara İl Başkanlığınca 22 Aralık'ta Aygün hakkında "inşaatlarıyla ilgili mahkeme kararlarını kendi mecrasından çıkararak kamuoyunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ve CHP'nin tartışılmasına neden olduğu" gerekçesiyle "kesin çıkarma" istemiyle disiplin soruşturması açılmıştı.

Kaynak: AA