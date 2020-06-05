Sinan Aslantaş: "Havacılık ve turizm sektörü yüzde 80 küçülebilir"" Genç iş adamı Sinan Aslantaş, pandemiden en çok etkilenen yeme-içme, turizm ve havacılık sektörünün cirolarını ancak 4 yılda düzeltebileceğini söyledi.

Genç iş adamı Sinan Aslantaş, pandemiden en çok etkilenen yeme-içme, turizm ve havacılık sektörünün cirolarını ancak 4 yılda düzeltebileceğini söyledi.

Sinan Aslantaş, yaptığı açıklamada, üç kritik sektör olan turizm, yeme-içme ve havacılığın korona virüsten (Covid-19) ağır yara aldığını ifade ederek, "Özellikle havacılık ve turizm sektörü açısından 2020 yılı için yüzde 70-80 arasında bir küçülme olacağını öngörmekteyiz" dedi.

Yeme-içme, turizm ve havacılık başta olmak üzere birçok şirketin ciro kaybı yaşayacağını ifade eden Aslantaş, sşöyle devam etti:

"2019 yılına bakıldığında yapılan ciroların tekrar elde edilebilmesi için 4 yıla ihtiyaç vardır. Bu sene işletmelerin daha dikkatli davranması ve ciro gelirlerindeki düşüşü, kriz olarak değil pandeminin gücü olarak düşünülmeli. Ciroların düzelmesi için de 4 yıl gibi bir süreye ihtiyaç duyulacağını tahmin ediyorum."

Yeni normalleşmenin 1 Haziran'dan itibaren başladığını hatırlatan Aslantaş, "Korona virüs başta saydığım sektörler dışında bir çok sektörü etkiledi. Yalnız yeni normalleşmede gücü az olan esnaf yeni normalleşmeye ayak uyduramayabilir. Yeni normalleşmede müşteriler biraz daha temkinli ve düşünceli. Bu algıyı yenmeliyiz" diye konuştu.

Aslantaş, yeni normalleşmede en çok desteğin küçük esnafa verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA