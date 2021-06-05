Sinan Akıncı Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.

Sinan AKINCI hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Sinan AKINCI hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Aktutan köyü sakinlerinden Kenan KÖSE, İsmail KÖSE ve Nadide PALA'nın kardeşleri Halil İbrahim, Mehmet Alparslan, Ömer Nasuhi ve Fatih Mehmet AKINCI'nın babaları Sinan AKINCI hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemali'ye camiinde kılınacak öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Ömer Nasuhi AKINCI: 0532 168 87 29

05 Haziran 2021, Cumartesi

Kaynak: Habermetre