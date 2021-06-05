Sinan Akıncı Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinan Akıncı Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.

Sinan Akıncı Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
Habermetre - Haberler | Toplum

Sinan AKINCI hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Sinan AKINCI hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Aktutan köyü sakinlerinden Kenan KÖSE, İsmail KÖSE ve Nadide PALA'nın kardeşleri Halil İbrahim, Mehmet Alparslan, Ömer Nasuhi ve Fatih Mehmet AKINCI'nın babaları Sinan AKINCI hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemali'ye camiinde kılınacak öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Ömer Nasuhi AKINCI: 0532 168 87 29

05 Haziran 2021, Cumartesi

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Sedat Peker Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Şevval Sam Burak Özçivit
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Roland Garros Mahmut Tekdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinan Akıncı Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.06.2021 11:58:50. #1.13#

title