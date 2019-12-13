Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeni bir projeye mi başlıyor?

13.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:39

Akşam saatlerinde Grill Polonez restorana giriş yaparak, uzun süre keyifli vakit geçiren çift, sonrasında uzun uzun mağazaları gezerek sezonluk alışveriş yaptı.

Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikiliden Akçıl, "Her şey çok güzel gidiyor bizim için Aralık ayı sakindi. Yılbaşından sonra bomba gibi geliyoruz." dedi. Kıratlı ise, "Yeni bir diziye başlayacağım. Şimdilik detay veremiyorum herşey netleştiğinde tekrar konuşuruz. Belki dizi müziklerini de Sinan yapar" diye konuştu.& ;



