Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeni bir projeye mi başlıyor?
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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeni bir projeye mi başlıyor?

Boşandıktan kısa bir süre sonra tekrar barışan ünlü popçu Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı, geride bıraktığımız gün Vadistanbul'da görüntülendi

13.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:39
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeni bir projeye mi başlıyor?

Akşam saatlerinde Grill Polonez restorana giriş yaparak, uzun süre keyifli vakit geçiren çift, sonrasında uzun uzun mağazaları gezerek sezonluk alışveriş yaptı.

Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikiliden Akçıl, "Her şey çok güzel gidiyor bizim için ayı sakindi. Yılbaşından sonra bomba gibi geliyoruz." dedi. Kıratlı ise, "Yeni bir diziye başlayacağım. Şimdilik detay veremiyorum herşey netleştiğinde tekrar konuşuruz. Belki dizi müziklerini de Sinan yapar" diye konuştu.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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