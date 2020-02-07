Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşk tazeledi!
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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşk tazeledi!

Güzel oyuncu Burcu Kıratlı ve sanatçı Sinan Açıl gözlerden uzak Uludağ'da tatil yaptılar

07.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:41
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşk tazeledi!

Geçtiğimiz zamanlarda : "Birlikte bir reklam filminde oynayacağız bunun toplantısını yaptık.& ; Şimdilik konu ile ilgili bilgi veremiyoruz yakın tarihte zaten görürsünüz"& ; diye açıklama yapmıştı.

Kısa tatillerinde Yapı Kredi Play Whitefest sahnesinde sanatçı dostları Berkay'ı izleyen ikili, gönülerince eğlendiler.

Kaynak: Snob Magazin

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