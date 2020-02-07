Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşk tazeledi!

07.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:41

Geçtiğimiz zamanlarda Sinan Akçıl: "Birlikte bir reklam filminde oynayacağız bunun toplantısını yaptık.& ; Şimdilik konu ile ilgili bilgi veremiyoruz yakın tarihte zaten görürsünüz"& ; diye açıklama yapmıştı.

Kısa tatillerinde Yapı Kredi Play Whitefest sahnesinde sanatçı dostları Berkay'ı izleyen ikili, gönülerince eğlendiler.