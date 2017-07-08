Sinan Akçıl İçin Biletler Tükendi, İzdiham Oldu

Bodrum'da konser veren ünlü Sanatçı Sinan Akçıl izdihama neden oldu. Saatler önceden biletler tükendi, kapılar kapandı.



Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alan ünlü sanatçı Sinan Akçıl izdihama neden oldu. Saatler öncesinde mekanın kapısına gelen Akçıl hayranları uzun kuyruklar oluşturdu. Gümbet barlar sokağında bulunan ampersand kulüpte sahne aldı. Ünlü sanatçı Sinan Akçıl yerli ve yabancı turistleri coşturdu. Eski ve yeni albümünde şarkılar seslendiren Akçıl hayranlarıyla sık sık konuşmayı da ihmal etmedi. Esprili tavırları ve yaptığı danslarıyla da büyük beğeni toplayan ünlü sanatçıyı izlemeye gelen hayranları unutulmaz bir gece yaşadı.



Tüm biletler tükendi



Saatler öncesinden Sinan Akçıl'ı dinlemeye gelen tatilciler mekanın kapısında uzun kuyruklara oluşturdu. Gece kulübü tıklım tıklım dolduran Akçıl hayranları sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Akçıl sahneye çıkmadan saatler önce kulüp kapı kapattı. Bin kişilik mekana bin 500 kişi gelince eğlence mekanında izdiham oluştu. Bazı hayranları ise içeri giremediği için kulüp önünde Akçıl'ın şarkılarını dinlemekle yetindi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Akçıl yaz boyunca sık sık Bodrum'a geleceğini söyledi. Birçok tatilci Akçıl ile fotoğraf çektirmek için bir birleriyle yarıştı. - MUĞLA