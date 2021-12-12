Sinan Akçıl destek verdi

Yeni projesi için ince eleyip sık dokuyan Yıldız, "Yeni şarkım için çok ünlü müzisyenlerle çalıştım. Çok yoğun bir süreç yaşıyorum. Gece gündüz stüdyodayım. Sinan Akçıl 'ın sözü ve bestesi olan şarkıyla çıkış yapmaya karar verdim. Zaten kendisinin de bu süreçte çok desteğini gördüm" diyerek açıklık getirdi.

İddialı konuştu

"2022'nin başlarında müzikseverlerle buluşacak olan şarkısı için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Yıldız, "Müzik dünyasına damga vuracak buna inanıyorum" diyerek iddiasını dile getirdi.