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Sinan Akçıl destek verdi

Sinan Akçıl destek verdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Genç şarkıcı Damla Yıldız, hem sesi hem güzelliği hem de yeni projeleriyle adından söz ettiriyor. "Yağdır" şarkısıyla başarılı bir ivme yakalayan Damla Yıldız, yeni single için kolları sıvadı.

Yeni projesi için ince eleyip sık dokuyan Yıldız, "Yeni şarkım için çok ünlü müzisyenlerle çalıştım. Çok yoğun bir süreç yaşıyorum. Gece gündüz stüdyodayım. Sinan Akçıl'ın sözü ve bestesi olan şarkıyla çıkış yapmaya karar verdim. Zaten kendisinin de bu süreçte çok desteğini gördüm" diyerek açıklık getirdi.

İddialı konuştu

"2022'nin başlarında müzikseverlerle buluşacak olan şarkısı için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Yıldız, "Müzik dünyasına damga vuracak buna inanıyorum" diyerek iddiasını dile getirdi.
Sinan Akçıl destek verdi

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