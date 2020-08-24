Sinan Akçıl'dan maskeli happy hour Yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Sinan Akçıl yine farkını konuşturdu.

Ağustos ayının son haftası dinleyicisi ile buluşacak olan ünlü şarkıcı, maskeli happy hour konseptiyle bir konser verecek. Pandemi nedeniyle maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulacak etkinlik, 29 Ağustos Cumartesi günü Bodrum Miya Beach'te gerçekleşecek. Konserde Deniz Akkaya'nın özel tasarımı olan maskeler ücretsiz dağıtılacak.



Kaynak: Snob Magazin