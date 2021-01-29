Sinan Akçıl: Aşk ateşinden yanıyorum
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Sinan Akçıl: Aşk ateşinden yanıyorum

29.01.2021 08:32 | Son Güncelleme: 29.01.2021 08:36
Sinan Akçıl: Aşk ateşinden yanıyorum

Evlilik soruları üzerine "Durun şimdi Oğuzhan (Koç) gibi yapayım; hangi mikrofon?" diyen Akçıl, kendi esprisine kahkahalarla güldü.

Evlilik soruları üzerine "Durun şimdi Oğuzhan (Koç) gibi yapayım; hangi mikrofon?" diyen Akçıl, kendi esprisine kahkahalarla güldü.

"Sürpriz, her şey güzel olacak" diyen Sinan Akçıl'a Azeri diyetisyen Nez Aliyeva'nın kendisinden bebek beklediği iddiası da soruldu. Ancak bu soru şarkıcıyı sinirlendirdi: "Ben size ne diyorum, siz ne diyorsunuz. Ben 'aşk ateşinden yanıyorum diyorum' arkadaşım!"

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (1)
KÖZCÜ RECAİ: cehennem ateşini dene
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