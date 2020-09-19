Sinan Akaydın Amedspor'da
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Sinan Akaydın Amedspor'da

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sinan Akaydın Amedspor'da
19.09.2020 09:36 | Son Güncelleme: 19.09.2020 09:41

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil beyazlı kulüp, geçen sezon Bandırmaspor ile şampiyonluk yaşayan golcü oyuncu Sinan Akaydın'ı kadrosuna kattı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Sinan Akaydın'ın transferi ile kadrolarının güçlendiği belirtildi. Açıklamada, "Takımımızın transfer çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda geçen sezon Bandırmaspor ile şampiyonluk yaşayan deneyimli forvet oyuncusu Sinan Akaydın ile sözleşme imzalandı. Akçabat Sebatspor altyapısında yetişen Sinan, kariyerinde TFF 1. Lig'de Boluspor ve Altınorduspor, 2. Lig'de ise Sivas Belediyespor ve Kastamonuspor takımlarında oynadı. Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza törenine 26 yaşındaki deneyimli oyuncunun yanı sıra kulüp başkanımız Vechettin Alsaç ve Başkan Yardımcımız Edip Ünver katılmıştır. Sinan Akaydın'a hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz. Oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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