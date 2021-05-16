Sinagogda ayin sırasında tribün çöktü: 50 yaralı
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Sinagogda ayin sırasında tribün çöktü: 50 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan ve Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu Givat Ze'ev'deki sinagogda ayin sırasında tribünün çökmesi sonucu 10'u ağır an az 50 kişi yaralandı.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan ve Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu Givat Ze'ev'deki sinagogda ayin sırasında tribünün çökmesi sonucu 10'u ağır an az 50 kişi yaralandı.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan ve Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu Givat Ze'ev'deki sinagogda ayin sırasında tribün çöktü. İsrail ulusal acil servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, 10'u ağır olmak üzere en az 50 kişinin yaralandığı aktarıldı. Ayin sırasında sinagogda 600'den fazla kişinin olduğu iddia edildi. Olay yerinde çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken, sinagogun tahliye edildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan İsrail'de 30 Nisan'da Meron Dağı'nda Yahudilerin Lag B'Omer Bayramı'nın kutlaması sırasında yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi de yaralanmıştı.

(İHA)

Sinagogda ayin sırasında tribün çöktü: 50 yaralı
Sinagogda ayin sırasında tribün çöktü: 50 yaralı
Sinagogda ayin sırasında tribün çöktü: 50 yaralı
Sinagogda ayin sırasında tribün çöktü: 50 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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