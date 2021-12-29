Sinagog saldırısı sanığı ABD'li gence ikinci müebbet hapis

NEW ABD'nin California eyaletinde sinagoga düzenlediği saldırıda yaşlı bir kadını öldürmek ve 3 kişiyi yaralamak suçlarından müebbet hapis cezası alan k John T. Earnest, federal mahkeme tarafından ikinci defa aynı cezaya çarptırıldı.

San Diego şehrinde Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nda gerçekleştirdiği ölümcül saldırı nedeniyle ekim ayında California eyalet mahkemesi tarafından ömür boyu hapse mahkum edilen 22 yaşındaki hemşirelik okulu öğrencisi John T. Earnest, federal mahkeme tarafından ikinci defa müebbet hapisle cezalandırıldı.

Adalet Bakanlığı'nın internet sayfasında yer alan bilgilendirmede, Başsavcı Merrick B. Garland'ın, "Bu sanığın korkunç suçu, milletimizin temel ilkelerine bir saldırıydı. Adalet Bakanlığı, yasa dışı nefret eylemleriyle yüzleşme ve nefret kaynaklı şiddetin faillerini sorumlu tutma taahhüdünde kararlıdır." ifadesine yer verildi.

Bilgilendirmenin devamında, "Yahudi ve Müslüman topluluk üyelerine karşı iğrenç ve anlamsız şiddet eylemlerini gerçekleştiren bu sanık, en temel Amerikan idealimizi ihlal etti. Tüm insanlar eşit yaratılmıştır. Adalet Bakanlığı, önyargı kaynaklı şiddeti agresif bir şekilde kovuşturmaya kararlıdır." denildi.

Earnest, 27 Nisan 2019'da Chabad of Poway Sinagoguna düzenlediği saldırının hemen ardından 911 acil yardım hattını aramış, "Bütün beyazları yok etmeye çalışan Yahudilere karşı ulusumuzu savunuyorum." demişti.

Saldırgan, temmuzdaki duruşmada California'daki Dar-ul-Arqam Mosque Camisine kundaklama girişiminde bulunduğunu da itiraf etmişti.

Beyaz üstünlüğüne inanan saldırganın ayrıca, sinagog saldırısından kısa bir süre önce, Yeni Zelanda'da iki ayrı camide namaz kılan 51 Müslüman'ı öldürüp 49'unu yaralayan Brenton Tarrant isimli teröristin de hayranı olduğu ortaya çıkmıştı.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

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