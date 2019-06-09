Sinabung Yanardağı kül püskürdü

Endonezya'nın Sumatra Adasındaki Sinabung Yanardağının kraterinden 7 kilometre yükseklikte kalın bir kül dumanı yükseldi. Endonezya'nın Sumatra Adasındaki Sinabung Yanardağında hareketlenmeye başladı. Yanardağdan yükselen 7 kilometre yüksekliğindeki kül bulutu gök yüzünü kapladı. Endonezya Yanardağ Ajansından yapılan açıklamada, yerel halkın kül yağmurlarına karşı maske takmaları uyarısında bulundu. Ayrıca yetkililer, kratere 5 kilometreden fazla yaklaşılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA