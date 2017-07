Sina Yarımadası'ndaki Saldırıya Tepkiler

Sudan ve İsrail'in Kahire Büyükelçiliği, Mısır'ın Sina Yarımadası'nda 25 askerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıya tepki gösterdi.



Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hartum yönetiminin Mısır'daki terör saldırısını şiddetle kınadığı belirtildi.



Sudan hükümeti ve halkının, Mısır hükümeti, halkı ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediği vurgulanarak her türlü terör saldırısına karşı Mısır'ın yanında oldukları ifade edildi.



Öte yandan İsrail'in Kahire Büyükelçiliğinin sosyal paylaşım sitesi hesabından yapılan açıklamada, söz konusu saldırı kınanarak terörle mücadelede Mısır'ın yanında olunduğu kaydedildi.



Mısır'ın Kuzey Sina Yarımadası'ndaki Refah kentinde dün sabah bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda 25 asker yaşamını yitirmişti. Saldırıyı, terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran "Sina Vilayeti" üstlenmişti.