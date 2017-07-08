Sina Yarımadası'ndaki Saldırı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Sina Yarımadası'ndaki saldırıda yaşamını yitiren askerler için Gazze'deki Mısırlılar Topluluğunun hazırladığı taziye binasını ziyaret ederek Mısır'a verdikleri desteği iletti.



Heniyye, beraberindeki Hamas heyeti ile Gazze'deki Mısırlılar Topluluğu ile Ulusal İslami Güçlerin tertip ettiği taziye binasını ziyaret etti.



Burada yaptığı basın açıklamasında Heniyye, terör saldırısına kurban giden askerler için Mısır liderlerine ve halkına taziyelerini sunmak amacıyla Hamas heyetinin buraya geldiğini belirterek, "İçinde bulunduğu bu sıkıntılı dönemde Mısır'ın yanında olduğumuzu vurguluyoruz." dedi.



Hamas'ın Mısır ile ilişkilerini güçlendirmek amacıyla attığı adımlara devam edeceğini kaydeden Heniyye, "Gazze'deki emniyet kurumları ve siyasi kurumlar, bu terör saldırısının yansımalarını değerlendirecek ve Mısır ile sınır bölgesinde gerekli adımları atacak." ifadelerini kullandı.



Mısır'ın Kuzey Sina Yarımadası'ndaki Refah kentinde dün sabah bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda 25 asker yaşamını yitirmişti. Saldırıyı, terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran "Sina Vilayeti" üstlenmişti.